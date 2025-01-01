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करनाल। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का 110वां स्थापना दिवस बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मनाया। कार्यक्रम में श्याम देव शर्मा, केहर सिंह, कांशी राम ने संचालन किया। कार्यक्रम में एसबीआई सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान बीसी चौधरी, महासचिव एसपी अग्रवाल ने संबोधित किया। कार्यक्रम में अमेरिका से आए केजे बधान ने बैंक के इतिहास को लेकर जानकारी दी। संवाद