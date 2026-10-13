Karnal News: सेक्टर-14 में चाकू से हमला, युवक की मौत, दो घायल

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मौके पर मौजूद रहे साहिब ने बताया कि सभी दुकान की पहली मंजिल पर बैठे हुए थे। इसी दौरान अचानक नकाबपोश आए और हमला कर दिया। उसके साथ एक और युवक था लेकिन वह कुछ समय पहले ही घर चला गया था, इसलिए बच गया। हमलावरों ने युवकों पर चाकू, तलवारों और डंडों से वार किए।सिविल लाइन थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि गंभीर घायल आर्यन को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया था। वहां से परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। चंडीगढ़ ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घायल करन और साहिब की बांह में फ्रैक्चर और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आई हैं। घायलों में एक नाबालिग भी शामिल है।एसपी करन गोयल ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। चार को नामजद किया गया है, जबकि अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। आर्यन के शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिससूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाए। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश के चलते हमला होने की बात सामने आई है।