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Karnal News: एलसीडी पर दिखाई जाएगी रामलीला

Mon, 12 Oct 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:58 AM IST
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Ramlila will be shown on an LCD screen.
एलसीडी पर दिखाई जाएगी रामलीला
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निसिंग। श्री सनातन धर्म शिव मंदिर में रविवार को जय बाबा नगर खेड़ा सेवा समिति की ओर से रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। पूजा अर्चना कर रामलीला का शुभारंभ किया गया। रमन बसंल ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन सत्य, धर्म, मर्यादा और त्याग की प्रेरणा देता है। रामलीला मंचन के साथ एलसीडी पर रामलीला का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे मंचन देखने में नागरिकों को सुविधा मिलेगी। मुख्य अतिथि के रूप में सुमित ठाकुर ने शिरकत की। संवाद

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