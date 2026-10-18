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करनाल: रामलाल को सिटी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी, ट्रैफिक कार्रवाई से भी रहे चर्चा में

Sun, 18 Oct 2026 01:55 PM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sun, 18 Oct 2026 01:55 PM IST
सार

पुलिस अधीक्षक करनाल करन गोयल के अनुसार, शहर में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएचओ रामलाल को सिटी थाने की जिम्मेदारी दी गई है।

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Ramlal entrusted with charge of City Police Station in Karnal
रामलाल को सिटी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई - फोटो : संवाद

विस्तार
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शहर में ट्रैफिक प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहे रामलाल को सिटी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामलाल इससे पहले सिविल लाइन थाना प्रभारी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अब उन्हें शहर के महत्वपूर्ण सिटी थाने की कमान दी गई है। त्योहारों के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से उनकी नई जिम्मेदारी अहम मानी जा रही है।

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रामलाल वर्तमान में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे। ट्रैफिक प्रभारी रहते हुए वह यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा में रहे। खासकर बुलेट मोटरसाइकिलों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज निकालने और वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनकी पहचान बनी। इन कार्रवाइयों के दौरान चालान काटते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहे हैं। इसके चलते शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर रामलाल अक्सर चर्चा में रहे।
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अब सिटी थाना प्रभारी के रूप में उनकी जिम्मेदारी का दायरा बदल जाएगा। उन्हें थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखने और शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने जैसे कार्यों पर ध्यान देना होगा। त्योहारों के दौरान बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बढ़ने के कारण सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए प्राथमिकता रहती है। ऐसे में क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उनके सामने होगी।
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रामलाल को थाने में काम करने का पहले से अनुभव है। वह सिविल लाइन थाना प्रभारी के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के बाद अब सिटी थाना प्रभारी के रूप में उनकी नई पारी शुरू होगी। पुलिस अधीक्षक करनाल करन गोयल के अनुसार, शहर में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएचओ रामलाल को सिटी थाने की जिम्मेदारी दी गई है।


बुलेट के पटाखे और काली फिल्म पर कार्रवाई से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे रामलाल
ट्रैफिक प्रभारी रहते हुए रामलाल की पहचान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बनी। बुलेट मोटरसाइकिलों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों और वाहनों पर काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। इन कार्रवाइयों के कारण वह करनाल शहर में चर्चा का विषय बने रहे। अब ट्रैफिक व्यवस्था से हटकर उन्हें सिटी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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