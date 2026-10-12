Karnal News: बारिश ने गिराया तापमान, नैनीताल से भी ठंडी हुई कर्ण नगरी

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बारिश ने प्रदूषित हवा से भी राहत दिलाई। लगातार दो दिन ऑरेंज कैटेगरी में रहने वाला वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को घटकर 81 पर आ गया और ग्रीन कैटेगरी में दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 3.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। तापमान में दस साल के बाद इतनी गिरावट रही है। 9 अक्तूबर 2016 को दिन का तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।शनिवार देर शाम से ही मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। बारिश होने से मंडियों में पड़ा धान भी भीग गया। इससे करीब 23 हजार मीट्रिक टन धान का नुकसान हुआ है।मौसम विशेषज्ञ मदनलाल खीचड़ के अनुसार, मौसमी सिस्टम के प्रभाव से जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। 15 अक्तूबर तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बारिश और ठंडी हवा से तापमान में गिरावट बनी रहने की संभावना है।