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बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा, सदस्य एडवोकेट आशिमा शर्मा और अशोक कुमार ने यह आदेश दिया। शिकायत के अनुसार, नाबालिग ने दोपहिया वाहन से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। हादसे में वह व्यक्ति घायल हो गया और नाबालिग के पीछे बैठे किशोर को भी गंभीर चोटें आईं। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामला बोर्ड को भेजा था। बोर्ड ने नाबालिग की उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए सुधारात्मक कार्रवाई का रास्ता चुना। इसका उद्देश्य किशोर को अपनी गलती का अहसास कराकर जिम्मेदार नागरिक बनाना है।अभिभावकों से अपीलप्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा ने अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कम उम्र में वाहन चलाने की अनुमति देना दूसरों की जान जोखिम में डाल सकता है। स्कूलों में सड़क सुरक्षा के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। अभिभावकों, स्कूलों और प्रशासन को मिलकर बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना होगा। इससे सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।