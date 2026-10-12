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Karnal News: पूजा सुपरफास्ट 12 घंटे की देरी से पहुंची स्टेशन

Mon, 12 Oct 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:58 AM IST
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Puja Superfast arrived at the station with a delay of 12 hours.
करनाल। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। रविवार को कई ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देरी से चलीं। जम्मू तवी से अजमेर जाने वाली पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12 घंटे 29 मिनट, आम्रपाली एक्सप्रेस सात घंटे 36 मिनट और सचखंड एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से आई।
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दिल्ली-कालका एक्सप्रेस को रद्द दिखाया गया। ट्रेन नंबर 14679 अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब एक घंटे 51 मिनट, 04508 ब्यास-नई दिल्ली स्पेशल एक घंटे नौ मिनट और 14507 फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से चली। मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12920) सात मिनट देरी से आई। ब्यूरो
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