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Karnal News: कचरा फेंकने पर पीएनबी का काटा चालान

Fri, 09 Oct 2026 03:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:21 AM IST
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PNB fined for throwing garbage
किसान बस्ती चौक पर कैमरों से रखी जा रही निगरानी, पहचान के बाद कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
नीलोखेड़ी। शहर में खुले में कचरा डालने वालों पर अब नगर पालिका सीसीटीवी कैमरों से नजर रख रही है। किसान बस्ती चौक पर लगे कैमरों की फुटेज के आधार पर खुले में कचरा फेंकने वाले दो लोगों की पहचान की गई। पहचान होने के बाद नगरपालिका की ओर से दोनों के चालान किए गए।
निरीक्षण के दौरान पंजाब नेशनल बैंक भी दोबारा कचरा फैलाते मिले। बैंक के खिलाफ दूसरी बार कार्रवाई करते हुए एक हजार रुपये का चालान किया गया। कुछ दिन पहले भी बैंक के बाहर कबाड़ और कचरा मिलने पर नगर पालिका ने एक हजार रुपये का चालान किया था। उस समय बैंक प्रबंधन से सफाई व्यवस्था में पूरा सहयोग करने का आश्वासन लिया गया था।
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चेयरपर्सन सनमीत कौर आहूजा और नगर पालिका सचिव डॉ. राहुल सैनी ने बताया कि खुले में कचरा डालने और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नगरपालिका की प्रेरक टीम दुकानदारों, संस्थानों और आमजन को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। निरीक्षण के दौरान सफाई दरोगा सुनील कुमार और सफाई इंचार्ज राजबीर मौजूद रहे।
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