Karnal News: अनाज मंडी में जलभराव से धान डूबी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
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तरावड़ी। वीरवार सुबह से तरावड़ी अनाज मंडी में जलभराव हो गया, जिससे धान की फसल पानी में भीग गई। आढ़तियों और किसानों ने तिरपाल डालकर फसल बचाने का प्रयास किया, पर तेज बारिश से उनके प्रयास नाकाफी रहे।
धान खरीद के सीजन में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों के सामने उसे बारिश से बचाने और सुखाने की चुनौती है। किसानों को आशंका है कि धान लंबे समय तक भीगा रहा तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। इससे खरीद प्रक्रिया में परेशानी और आर्थिक नुकसान हो सकता है। अनाज मंडी में जल निकासी व्यवस्था और फसल सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल खड़े हो गए हैं। कमेटी के सफाई कर्मचारी पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। संवाद
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धान खरीद के सीजन में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों के सामने उसे बारिश से बचाने और सुखाने की चुनौती है। किसानों को आशंका है कि धान लंबे समय तक भीगा रहा तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। इससे खरीद प्रक्रिया में परेशानी और आर्थिक नुकसान हो सकता है। अनाज मंडी में जल निकासी व्यवस्था और फसल सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल खड़े हो गए हैं। कमेटी के सफाई कर्मचारी पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। संवाद
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