Karnal News: अनाज मंडी में जलभराव से धान डूबी

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धान खरीद के सीजन में बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों के सामने उसे बारिश से बचाने और सुखाने की चुनौती है। किसानों को आशंका है कि धान लंबे समय तक भीगा रहा तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। इससे खरीद प्रक्रिया में परेशानी और आर्थिक नुकसान हो सकता है। अनाज मंडी में जल निकासी व्यवस्था और फसल सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल खड़े हो गए हैं। कमेटी के सफाई कर्मचारी पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। संवाद