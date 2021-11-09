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मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के जांच अधिकारी रमेश ने बताया कि मंडी में किसानों से 2100 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीदे जाने की जानकारी मिली थी। जबकि सरकारी समर्थन मूल्य के तहत ग्रेड-ए धान का भाव 2461 रुपये और कॉमन धान का भाव 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। ऐसे में जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि यदि कहीं कम भाव पर खरीद हुई है तो सरकारी रिकॉर्ड में उसकी एंट्री किस दर से की गई। वास्तविक खरीद और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज खरीद के बीच अंतर मिलने पर पूरे मामले की परतें खुल सकती हैं।जांच में अहम पहलूकिसान की फसल की आवक, गेटपास, वजन पर्ची, खरीद एजेंसी की एंट्री, धान की गुणवत्ता और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसान ने कितनी फसल बेची, उसे किस भाव पर भुगतान हुआ और सरकारी रिकॉर्ड में कितनी खरीद दर्ज की गई।राइस मिलों और खरीद एजेंसियों की भूमिका की भी होगी जांचजांच का एक महत्वपूर्ण पहलू राइस मिलों, आढ़तियों और खरीद एजेंसियों के बीच होने वाले लेनदेन का रिकॉर्ड भी है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बुधवार को मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचकर धान खरीद से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे। जांच अधिकारी रमेश ने बताया कि फूड सप्लाई, हैफेड और वेयरहाउस एजेंसियों से भी खरीद का ब्योरा जुटाया गया है। अब इन रिकॉर्ड के मिलान से यह स्पष्ट हो सकेगा कि खरीद प्रक्रिया में कहीं नियमों की अनदेखी तो नहीं हुई।एमएसपी से कम पर धान खरीद, सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी का शक।