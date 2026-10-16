Karnal News: पहले ही दिन घरेलू सहायिका चार चेन, पांच जोड़ी बालियां, 22 कंगन और पांच अंगूठियां लेकर भागी

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शिकायत के अनुसार, डॉ. कमल किशोर ने घर के काम के लिए नौकरानी की जरूरत होने पर पड़ोसियों से किसी महिला को तलाशने के लिए कहा था। इसी दौरान एक महिला काम मांगने पहुंची। पड़ोसी उसे डॉक्टर के घर ले गई और वहां सफाई का काम दिलवा दिया। महिला को काम पर रखने से पहले उसकी पहचान, पता या अन्य जानकारी की पुष्टि नहीं की गई। पड़ोसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि महिला कौन है और कहां रहती है। ऐसे में महिला को बिना पहचान सत्यापन के घर में काम मिल गया।शिकायत के मुताबिक, महिला घर आने के करीब एक घंटे बाद वहां से चली गई। बाद में घर में रखे गहनों की जांच की गई तो सोने की चार चेन, पांच जोड़ी बालियां, 22 कंगन और पांच अंगूठियां नहीं मिलीं। इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी और महिला के खिलाफ शिकायत दी। फिलहाल गहने उसी ने लिए या नहीं, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी।सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिससिविल लाइन थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि महिला की पहचान की जा सके। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट लिए हैं। पुलिस शिकायत में बताए गए गहनों का पता लगाने के साथ महिला की पहचान करने में जुटी है।