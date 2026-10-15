Karnal News: चार महीने से लापता कृष्ण पाल का नहीं लगा सुराग

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मीना देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 19 साल पहले गांव सरावां निवासी महेंद्र सिंह के बेटे कृष्ण पाल के साथ हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। शिकायत के अनुसार, पांच जून 2026 की सुबह कृष्ण पाल घर से पांच हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन और बाइक लेकर निकला था। उसने गांव सरावां में अपनी मां से मिलने जाने की बात कही थी। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारियों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। जांच अधिकारी शिवचरण ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर कृष्ण पाल का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद

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साढौरा। गांव रसूलपुर निवासी 38 वर्षीय कृष्ण पाल पिछले चार महीने से लापता है। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगने पर पत्नी मीना देवी ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।