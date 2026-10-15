फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   No trace found of Krishna Pal, missing for four months.

Karnal News: चार महीने से लापता कृष्ण पाल का नहीं लगा सुराग

Thu, 15 Oct 2026 03:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Thu, 15 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
No trace found of Krishna Pal, missing for four months.
साढौरा। गांव रसूलपुर निवासी 38 वर्षीय कृष्ण पाल पिछले चार महीने से लापता है। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगने पर पत्नी मीना देवी ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

मीना देवी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 19 साल पहले गांव सरावां निवासी महेंद्र सिंह के बेटे कृष्ण पाल के साथ हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। शिकायत के अनुसार, पांच जून 2026 की सुबह कृष्ण पाल घर से पांच हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन और बाइक लेकर निकला था। उसने गांव सरावां में अपनी मां से मिलने जाने की बात कही थी। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारियों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। जांच अधिकारी शिवचरण ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर कृष्ण पाल का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed