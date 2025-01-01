Karnal News: दूसरे दिन भी कोई नहीं लाया गन्ना, मांगों पर अड़े किसान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:31 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:31 AM IST
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करनाल। चीनी मिल के पेराई सत्र की शुरूआत होने के दूसरे दिन बुधवार को भी कोई किसान गन्ना लेकर नहीं पहुंचा। मिल की तैयारियों के बाद मशीनें नहीं चल पाईं। उधर, किसानों का मिल के बाहर धरना सातवें दिन भी जारी रहा। किसान गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
उनका कहना है कि 430 रुपये में गन्ने की खेती करना घाटे का साैदा बन चुका है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो किसानों को गन्ने की खेती छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब किसान गन्ना ही नहीं उगाएगा तो चीनी और गुड़ का उत्पादन कहां से होगा। इस कारण देश में चीनी की कमी हो जाएगी। सरकार को चीनी विदेशों से मंगाने पड़ेगी और भाव आसमान छू लेंगे।
भाकियू चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष अजय राणा और अन्य किसानों ने बताया कि गन्ने का भाव 600 रुपये होने तक पूरे प्रदेश में धरना जारी रहेगा। सभी किसान संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के साथ 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव करने का फैसला लिया है। किसान भारी संख्या में आंदोलन में भाग लेंगे और अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा की शुगर मिलों में गन्ना नहीं पहुंचने के कारण काम बंद पड़ा है। मिल प्रबंधन ने पेराई सत्र की तैयारी कर ली, लेकिन गन्ना ही नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा।
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मशीनें बंद, इसलिए नुकसान नहीं : संदीप शर्मा
चीनी मिल के टेक्निकल ब्रांच अधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि पेराई सत्र जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी मशीनें नहीं चलाई गई हैं। मशीनें बंद होने के चलते नुकसान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अगर मशीनें चल जातीं और बीच में गन्ना आना बंद हो जाता तो मिल को भारी नुकसान होता। उन्होंने बताया कि अभी खेतों में गन्ने की छिलाई का कार्य चल रहा है, जैसे ही छिलाई पूरी होगी तो किसान गन्ना लेकर आना शुरू हो जाएंगे।
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उनका कहना है कि 430 रुपये में गन्ने की खेती करना घाटे का साैदा बन चुका है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो किसानों को गन्ने की खेती छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब किसान गन्ना ही नहीं उगाएगा तो चीनी और गुड़ का उत्पादन कहां से होगा। इस कारण देश में चीनी की कमी हो जाएगी। सरकार को चीनी विदेशों से मंगाने पड़ेगी और भाव आसमान छू लेंगे।
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भाकियू चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष अजय राणा और अन्य किसानों ने बताया कि गन्ने का भाव 600 रुपये होने तक पूरे प्रदेश में धरना जारी रहेगा। सभी किसान संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के साथ 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में सीएम आवास का घेराव करने का फैसला लिया है। किसान भारी संख्या में आंदोलन में भाग लेंगे और अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा की शुगर मिलों में गन्ना नहीं पहुंचने के कारण काम बंद पड़ा है। मिल प्रबंधन ने पेराई सत्र की तैयारी कर ली, लेकिन गन्ना ही नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा।
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मशीनें बंद, इसलिए नुकसान नहीं : संदीप शर्मा
चीनी मिल के टेक्निकल ब्रांच अधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि पेराई सत्र जरूर शुरू हुआ है, लेकिन अभी मशीनें नहीं चलाई गई हैं। मशीनें बंद होने के चलते नुकसान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अगर मशीनें चल जातीं और बीच में गन्ना आना बंद हो जाता तो मिल को भारी नुकसान होता। उन्होंने बताया कि अभी खेतों में गन्ने की छिलाई का कार्य चल रहा है, जैसे ही छिलाई पूरी होगी तो किसान गन्ना लेकर आना शुरू हो जाएंगे।