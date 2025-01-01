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बच्चों की सेहत से जुड़े इस गंभीर मामले में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना संयोजक के बीच जिम्मेदारी का मामला उलझा हुआ है। जिले के 591 सरकारी स्कूलों में जुलाई से 2 नवंबर तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पेयजल की जांच करवाई थी। कैथल और गुहला की प्रयोगशालाओं में जांच के बाद 136 स्कूलों के पानी में एक या अधिक मानक निर्धारित सीमा से ज्यादा मिले थे।जांच में 136 प्रभावित स्कूलों में से 35 ऐसे मिले, जहां पानी जन स्वास्थ्य विभाग के कनैक्शन के जरिए लिया जा रहा है। इसके बावजूद पानी के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। जिले के 591 स्कूलों में से 222 में विभागीय सप्लाई और 365 में स्कूलों के अपने सबमर्सीबल से पानी पहुंचता है। जन स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगशाला में तैनात केमिस्ट सुभाष के अनुसार पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है।अधिकारी बोले- आरओ लगाने के बजट का कोई प्रावधान ही नहींमामले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार का कहना है कि पानी के सैंपलों की रिपोर्ट मिलने के बाद फाइल डीपीसी को भेज दी गई है। जल्द ही आरओ लगवाने के लिए बजट की मांग की जाएगी। बजट मिलने के बाद स्कूलों में आरओ लगवा दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जिला परियोजना संयोजक राजेंद्र आजाद का कहना है कि उनके पास आरओ लगाने के बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है। मुख्यालय के आदेश पर पानी की जांच करवाई गई थी। आरओ लगाने के संबंध में आगामी आदेश मिलने पर उनकी अनुपालना की जाएगी।तत्व अधिकतम स्वीकार्य सीमा जांच में मिली मात्रानाइट्रेट 45 मिलीग्राम/लीटर 380 मिलीग्राम/लीटरफ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम/लीटर 4.48 मिलीग्राम/लीटरटीडीएस 2000 मिलीग्राम/लीटर 3000 मिलीग्राम/लीटरएल्केलिनिटी 600 मिलीग्राम/लीटर 890 मिलीग्राम/लीटर