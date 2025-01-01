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टीम के सीएचसी पहुंचने पर एसएमओ डॉ. सारिका अग्रवाल सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने फूलों का गुलदस्ता देकर सदस्यों का स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की बातें कहीं। टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया और कमियों की पहचान कर उनमें सुधार के लिए संबंधित फाइलों और रिकॉर्ड की जांच की। कुछ रिकॉर्ड को टीम अपने साथ भी लेकर गई। संवाद विज्ञापन

टीम के सीएचसी पहुंचने पर एसएमओ डॉ. सारिका अग्रवाल सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने फूलों का गुलदस्ता देकर सदस्यों का स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की बातें कहीं। टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया और कमियों की पहचान कर उनमें सुधार के लिए संबंधित फाइलों और रिकॉर्ड की जांच की। कुछ रिकॉर्ड को टीम अपने साथ भी लेकर गई। संवाद

निसिंग। केंद्रीय कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) की टीम के सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के लिए व्यापक तैयारियां की गईं। अस्पताल परिसर को सजाया गया। सफाई व्यवस्था दुरुस्त की गई, चूना डाला गया और रंगोली बनाई गई। परिसर को फूलों से भी सजाया गया। खास बात यह रही कि अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित ड्रेस कोड में नजर आए। पहली बार कर्मचारियों की वर्दी पर नेम प्लेट भी दिखाई दी।