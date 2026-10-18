Karnal News: पड़ोसी पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, उसकी 15 वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ती है। पड़ोस में रहने वाला अजय छात्रा के आते-जाते समय उसका पीछा करता और उसे परेशान करता है। 14 अक्तूबर को वह काम पर गई हुई थी। जब वह घर लौटी तो बेटी रो रही थी। पूछने पर छात्रा ने बताया कि उस दिन अजय ने उसके साथ बदतमीजी की, अभद्र बातें कहीं और उसका पीछा किया। इसके बाद मां ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच अधिकारी मीनू रानी के अनुसार, प्रथम दृष्टया पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध पाए जाने पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ब्यूरो