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Karnal News: घरौंडा में धान के साथ सरसों भी भीगा

Fri, 16 Oct 2026 01:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:55 AM IST
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Mustard also got wet along with paddy in Gharaunda
घरौंडा अनाज मंडी में भरे बारिश के पानी में रखी धान से भरी बोरियां। संवाद
घरौंडा। स्थानीय संवाददाता। बुधवार रात और वीरवार को हुई बारिश से अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा धान भीग गया है। इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होने और किसानों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। खेतों में खड़ी धान की फसल और सब्जियों पर भी बारिश का असर पड़ने की संभावना है। किसान सरसों की फसल को लेकर भी चिंतित हैं। धान की कटाई और मंडी में फसल बेचने का यह महत्वपूर्ण समय है। मौसम के अचानक बदलने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों को आशंका है कि फसल बेचने में देरी से उन्हें अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ेगी। किसान अजय राणा और सुनील कुमार ने बताया कि बेमौसमी बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। भीगे धान की गुणवत्ता खराब होने और बिक्री में दिक्कत आने की चिंता सता रही है। संवाद
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