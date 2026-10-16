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Karnal News: मुगल कैनाल की सड़क की होगी जांच, नमूने लिये

Fri, 16 Oct 2026 01:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:59 AM IST
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Mughal Canal road to be inspected; samples collected
कर्ण कैनाल की सड़क की जांच करती टीम संवाद
करनाल। मुगल कैनाल की सड़क के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर पहले उठे सवालों के बाद नगर निगम ने अब दोबारा जांच शुरू कराई है। वीरवार को दिल्ली की श्री राम लैब की टीम ने निगम अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क पर तीन जगह से नमूने लिए। जांच के जरिए सड़क की गुणवत्ता परखी जाएगी। अब निगम की ओर से नए निर्माण की गुणवत्ता की दोबारा जांच कराई जा रही है।
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नगर निगम की एक्सईएन प्रियंका सैनी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही गुणवत्ता के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। करीब डेढ़ साल पहले बनी इस सड़क के निर्माण के बाद गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। उस समय लिए गए सैंपल फेल होने के बाद संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इसके बाद नई एजेंसी से सड़क का निर्माण कराया गया था। ब्यूरो
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