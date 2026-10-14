फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Motorcyclist killed after being hit by an unidentified vehicle.

Karnal News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Wed, 14 Oct 2026 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist killed after being hit by an unidentified vehicle.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मूनक। हरियाणा ग्रामीण बैंक के पास सोमवार शाम करीब 6 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 35 वर्षीय प्रवीण की मौत हो गई। वह डीजे का काम करता था।
भाई मोनू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रवीण मोटरसाइकिल से स्कूल की तरफ जा रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन उसे गांव के निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर करनाल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

थाना प्रभारी शीशपाल ने बताया कि हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed