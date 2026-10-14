Karnal News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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मूनक। हरियाणा ग्रामीण बैंक के पास सोमवार शाम करीब 6 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 35 वर्षीय प्रवीण की मौत हो गई। वह डीजे का काम करता था।भाई मोनू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रवीण मोटरसाइकिल से स्कूल की तरफ जा रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन उसे गांव के निजी अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर करनाल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।थाना प्रभारी शीशपाल ने बताया कि हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है।