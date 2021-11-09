Karnal News: महिला डॉक्टर से अभद्रता, बाहर मिलने की दी धमकी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:31 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:31 AM IST
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करनाल। घरौंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में ड्यूटी के दौरान महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ अभद्र व्यवहार और धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी के इलाज के लिए पहुंचे व्यक्ति ने डॉक्टरों पर अपनी मर्जी के अनुसार उपचार करने का दबाव बनाया। सीजेरियन ऑपरेशन की सलाह से सहमत नहीं होने पर उसने महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया और दो बार बाहर मिलने की धमकी दी। मेडिकल ऑफिसर की शिकायत पर घरौंडा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीएचसी घरौंडा में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉ. रितिक वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे गांव कालरम निवासी प्रीतम अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि इस दौरान वह महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और अपनी बात के अनुसार इलाज करने का दबाव बनाने लगा। डॉक्टरों ने उसे और उसकी पत्नी को जरूरी उपचार के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीजेरियन ऑपरेशन (सी-सेक्शन) की सलाह भी दी, लेकिन वह इस सलाह से सहमत नहीं हुआ।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ आक्रामक व्यवहार किया और दो बार बाहर मिलने की धमकी दी। घटना के समय एक अन्य ड्यूटी डॉक्टर भी मौके पर मौजूद था। मेडिकल ऑफिसर ने मामले की शिकायत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से घरौंडा थाना प्रभारी को भेजी थी। डॉ. रितिक वर्मा की शिकायत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पुलिस तक पहुंची।
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जांच के बाद होगी कार्रवाई : थाना प्रभारी
थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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सीएचसी घरौंडा में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉ. रितिक वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे गांव कालरम निवासी प्रीतम अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि इस दौरान वह महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और अपनी बात के अनुसार इलाज करने का दबाव बनाने लगा। डॉक्टरों ने उसे और उसकी पत्नी को जरूरी उपचार के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीजेरियन ऑपरेशन (सी-सेक्शन) की सलाह भी दी, लेकिन वह इस सलाह से सहमत नहीं हुआ।
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शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ आक्रामक व्यवहार किया और दो बार बाहर मिलने की धमकी दी। घटना के समय एक अन्य ड्यूटी डॉक्टर भी मौके पर मौजूद था। मेडिकल ऑफिसर ने मामले की शिकायत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से घरौंडा थाना प्रभारी को भेजी थी। डॉ. रितिक वर्मा की शिकायत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पुलिस तक पहुंची।
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जांच के बाद होगी कार्रवाई : थाना प्रभारी
थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।