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सीएचसी घरौंडा में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉ. रितिक वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे गांव कालरम निवासी प्रीतम अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि इस दौरान वह महिला मेडिकल ऑफिसर के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और अपनी बात के अनुसार इलाज करने का दबाव बनाने लगा। डॉक्टरों ने उसे और उसकी पत्नी को जरूरी उपचार के बारे में जानकारी दी। साथ ही सीजेरियन ऑपरेशन (सी-सेक्शन) की सलाह भी दी, लेकिन वह इस सलाह से सहमत नहीं हुआ।शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ आक्रामक व्यवहार किया और दो बार बाहर मिलने की धमकी दी। घटना के समय एक अन्य ड्यूटी डॉक्टर भी मौके पर मौजूद था। मेडिकल ऑफिसर ने मामले की शिकायत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से घरौंडा थाना प्रभारी को भेजी थी। डॉ. रितिक वर्मा की शिकायत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पुलिस तक पहुंची।जांच के बाद होगी कार्रवाई : थाना प्रभारीथाना प्रभारी दीपक ने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।