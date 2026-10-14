Karnal News: मानव श्रृंखला से दिया नशा मुक्ति का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:17 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
करनाल। युवा स्वयंसेवकों व क्लब सदस्यों ने सेवा पखवाड़ा के तहत नशामुक्ति व स्वच्छता अभियान चलाए। एसडी मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशामुक्ति पर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और स्लोगन लेखन प्रतियोगिताएं हुईं। दयाल सिंह स्कूल करनाल में 100 सप्ताह नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के तहत युवा संसद, मानव श्रृंखला व नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिला युवा अधिकारी अंजली चौधरी ने बताया कि कलसी-बरसालू और जोहड़ माजरा में युवाओं को स्वच्छता व प्लास्टिक प्रदूषण कम करने को जागरूक किया गया। सर छोटू राम मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बढ़सों में 120 से अधिक युवाओं ने नशा मुक्त भारत की शपथ ली। नीलोखेड़ी व इंद्री में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। संवाद
विज्ञापन