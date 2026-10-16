Karnal News: सीएम के नाम डीसी को साैंपा ज्ञापन

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एसोसिएशन की वरिष्ठ उपप्रधान पिंकी घनघस ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी नीति का हवाला देते हुए नीति की शुरुआत की थी, लेकिन रेस्नेलाइजेशन के नाम पर अनेकों जिलों के बहुत सारे पद बंद कर दिए गए हैं। एसोसिएशन के प्रदेश प्रचार सचिव शक्ति सिंह ने कहा कि एमपीएचडब्ल्यू वर्ग की सेवाएं इलाज से न जुड़ी होकर बचाव की हैं। विज्ञापन

एसोसिएशन की वरिष्ठ उपप्रधान पिंकी घनघस ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी नीति का हवाला देते हुए नीति की शुरुआत की थी, लेकिन रेस्नेलाइजेशन के नाम पर अनेकों जिलों के बहुत सारे पद बंद कर दिए गए हैं। एसोसिएशन के प्रदेश प्रचार सचिव शक्ति सिंह ने कहा कि एमपीएचडब्ल्यू वर्ग की सेवाएं इलाज से न जुड़ी होकर बचाव की हैं।

करनाल। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने स्वास्थ्य विभाग की एमओटीपी प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लगातार दूसरे दिन जिला उपयुक्त आनंद कुमार शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन साैंपा। उन्होंने एएमपीएचडब्ल्यू वर्ग को ऑनलाइन तबादला नीति से बाहर रखने की अपील की।