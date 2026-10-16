फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Memorandum addressed to the CM submitted to the DC

Karnal News: सीएम के नाम डीसी को साैंपा ज्ञापन

Fri, 16 Oct 2026 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Memorandum addressed to the CM submitted to the DC
करनाल। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने स्वास्थ्य विभाग की एमओटीपी प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लगातार दूसरे दिन जिला उपयुक्त आनंद कुमार शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन साैंपा। उन्होंने एएमपीएचडब्ल्यू वर्ग को ऑनलाइन तबादला नीति से बाहर रखने की अपील की।
विज्ञापन

एसोसिएशन की वरिष्ठ उपप्रधान पिंकी घनघस ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी नीति का हवाला देते हुए नीति की शुरुआत की थी, लेकिन रेस्नेलाइजेशन के नाम पर अनेकों जिलों के बहुत सारे पद बंद कर दिए गए हैं। एसोसिएशन के प्रदेश प्रचार सचिव शक्ति सिंह ने कहा कि एमपीएचडब्ल्यू वर्ग की सेवाएं इलाज से न जुड़ी होकर बचाव की हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed