Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Lured them out under the pretext of showing the way, then launched an attack.

Karnal News: रास्ते की निशानदेही के बहाने बुलाकर किया हमला

Tue, 10 Nov 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Lured them out under the pretext of showing the way, then launched an attack.
करनाल। खेतों के पास रास्ता बनाने को लेकर निशानदेही कराने के बहाने बुलाकर एक बुजुर्ग और उसके दो बेटों पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपियों ने 85 वर्षीय बुजुर्ग को धक्का देकर गिरा दिया और उसके बेटे अनीत व लखविंद्र पर लाठियों और गंडासियों से वार किए। घरौंडा थाना पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

सदरपुर निवासी अनीत कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सुबह करीब साढ़े दस बजे सरपंच प्रतिनिधि तुलसी उनके पास आया। वह उसे और उसके करीब 85 वर्षीय पिता को खेतों के पास ले गया। वहां रास्ता बनाया जा रहा था। तुलसी ने भविष्य में किसी परेशानी से बचने के लिए निशानदेही कराने की बात कही। मौके पर अफसर, मुबारिक और अलीशान समेत अन्य लोग कुर्सियां बिछाकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि निशानदेही में जहां निशान आएं, वहीं रास्ता बना लिया जाए। इसके बाद आरोपियों ने खेत में काम कर रहे उसके भाई लखविंद्र को भी बुला लिया। बातचीत के दौरान आरोपियों ने उसके पिता को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद उस पर और उसके भाई पर लाठियों से हमला कर दिया। सरपंच प्रतिनिधि और उसका बेटा उन्हें बचाकर वहां से ले आए। परिवार ने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद एक ग्रामीण अपनी गाड़ी से घायलों को घरौंडा अस्पताल ले गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed