फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Lock on sweet shop's shutter broken; rs 80,000 and expensive chocolates stolen.

Karnal News: मिठाई की दुकान के शटर का ताला तोड़ 80,000 रुपये और महंगी चॉकलेट चोरी

Tue, 06 Oct 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Lock on sweet shop's shutter broken; rs 80,000 and expensive chocolates stolen.
दुकान में चोरी करते युवक का सीसी टीवी
करनाल। आईटीआई चौक के सामने स्थित श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार का सेंटर लॉक तोड़कर अंदर घुसे चोर गल्ले में रखे करीब 80 हजार रुपये और महंगी चॉकलेट चोरी कर ले गए। सोमवार तड़के की वारदात दुकान के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।
विज्ञापन

दुकान संचालक श्रवण के अनुसार, वारदात सुबह करीब 3:50 से 4:15 बजे के बीच हुई। सीसीटीवी की फुटेज में दिख रहा है कि एक बाइक पर तीन नकाबपोश युवक दुकान के बाहर पहुंचे। दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा देखकर एक युवक ने लोहे की रॉड से कैमरे का रुख ऊपर की ओर कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने सेंटर लॉक तोड़ा और शटर उठाकर दो युवक दुकान के अंदर दाखिल हो गए। उनका तीसरा साथी बाहर खड़ा होकर निगरानी करता रहा।
विज्ञापन

वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश शटर तोड़ने में इस्तेमाल लोहे का सरिया और प्लास मौके पर ही छोड़ गए। दुकान के बाहर काउंटर के पास एक प्लास्टिक की थैली भी मिली, जिसमें कुछ सिक्के और छोटे नोट थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

सेक्टर 32-33 थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तीनों बदमाशों की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed