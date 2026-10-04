Karnal News: जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप लक्षिता ने जीता स्वर्ण

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लक्षिता ने जुलाई महीने में ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उन्होंने अप्रैल महीने में आयोजित प्रदेश स्तर की जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले वह भी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं।हरियाणा एथलेटिक्स संघ के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि टाटा टिस्कान उत्तर क्षेत्रीय भारत के सीनियर मैनेजर सचिन कुमार की ओर से सभी पदक विजेता खिलाड़ियों व तकनीकी अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ को खेल किट सामग्री दी गईं। अर्जुन अवार्डी दिलेर सिंह और अजमेर सिंह, प्रदीप मलिक, राजकुमार मिटान, दिलबाग सिंह, जितेंद्र बांगड जसवंत, सिवाच यशपाल मौजूद रहे। संवाद