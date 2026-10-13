Karnal News: बिहार की रंजिश में करनाल में मजदूर की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

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10 अक्तूबर को गांव स्टोंडी के रकबे में श्मशान घाट के पास युवक का शव मिला था। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के चेहरे पर चोटों के निशान थे। पुलिस को मौके से खून से सनी ईंटें और टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। मोबाइल के कवर में मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान दीपक कुमार निवासी जिला सुपौल, बिहार के रूप में हुई। दीपक कुछ दिन पहले ही मजदूरी करने करनाल आया था।पुलिस के अनुसार, करीब एक साल पहले बिहार में दीपक और रमेश के बीच झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश में रमेश ने अपने भतीजे रोहित और भांजे अवधेश के साथ मिलकर दीपक की हत्या की योजना बनाई। डीएसपी मुख्यालय संदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों ने दीपक के साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद उसे श्मशान घाट के पीछे ट्यूबवेल के पास ले जाकर ईंटों से चेहरे पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए मोबाइल तोड़ दिया और शव को खेतों में झाड़ियों में फेंक दिया।रविवार को मृतक के भाई भूषण कुमार ने करनाल पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। उसने रोहित, रमेश और अवधेश पर पुरानी रंजिश के चलते दीपक की हत्या करने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर सदर थाना करनाल में हत्या का केस दर्ज किया गया। सदर थाना प्रभारी निरीक्षक तरसेम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच के बाद तीनों नामजद आरोपियों को करनाल के सेक्टर-32 क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। उन्हें मंगलवार को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा।