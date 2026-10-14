Karnal News: ट्रैक्टर से उतरते समय बिगड़ा संतुलन, ट्रॉली के नीचे आने से मजदूर की मौत

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करनाल। रविवार रात बीजना से स्टौंडी जा रहे ट्रैक्टर से उतरते समय एक 21 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार निवासी श्याम के रूप में हुई है। वह करनाल में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता था और ईंट भट्ठे पर काम करता था।श्याम 11 अक्तूबर को कहीं से घर लौट रहा था। उसने रास्ते में ट्रैक्टर चालक से लिफ्ट ली और ट्रैक्टर पर बैठ गया। जब वह ट्रैक्टर से नीचे उतरने लगा, तो चालक ने उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि, ब्रेक लगने से पहले ही श्याम ने छलांग लगा दी। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह खाली ट्रॉली के नीचे आ गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल श्याम को आसपास मौजूद लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया।हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव को शवगृह में रखवा दिया गया। इसके बाद परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी गई। सोमवार को परिवार के करनाल पहुंचने पर शव की शिनाख्त करवाई गई। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।