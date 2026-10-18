Karnal News: खेल महाकुंभ कराटे में चमके इंद्री के खिलाड़ी

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कोच अमित कुमार ने 84 किग्रा से अधिक भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। आरती ने 61 किग्रा और खुशहाल ने 67 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति, अलीशा और गगन ने टीम कुमिते में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल के प्राचार्य करनैल सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद विज्ञापन

कोच अमित कुमार ने 84 किग्रा से अधिक भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। आरती ने 61 किग्रा और खुशहाल ने 67 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति, अलीशा और गगन ने टीम कुमिते में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूल के प्राचार्य करनैल सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद

इंद्री। खेल महाकुंभ कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 15 अक्तूबर को कर्ण स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में पीएम श्री मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराटे खेल नर्सरी इंद्री के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।