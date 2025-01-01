Karnal News: स्कूल में सफाई नहीं मिली तो प्रिंसिपल को नोटिस

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हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ने शुक्रवार को प्रेमनगर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला जेल, गांव रतनगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र, जिला नागरिक अस्पताल और श्रद्धानंद बालाश्रम का दौरा किया। उन्होंने मिड-डे मील की रसोई का निरीक्षण भी किया।जेल, अस्पताल और बालाश्रम में व्यवस्थाएं परखींजिला जेल में महिला बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। जेल में संचालित फैशन स्टूडियो, ब्यूटी पार्लर, क्रेच, विश्राम कक्ष, लाइब्रेरी और ड्रेस मेकिंग वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया। गांव रतनगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार की जानकारी ली। जिला नागरिक अस्पताल में नवजात शिशुओं की देखभाल, चाइल्ड वार्ड और पीएचडीयू सहित स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। श्रद्धानंद बालाश्रम में बच्चों की संख्या, उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षकों की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की।