फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Hulled barley will boost farmers' income while also benefiting health.

Karnal News: छिलका रहित जौ सेहत के साथ बढ़ाएगा किसानों की आमदनी

Sun, 18 Oct 2026 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:51 AM IST
विज्ञापन
Hulled barley will boost farmers' income while also benefiting health.
करनाल। जौ को केवल पशुचारे या सीमित खाद्य उपयोग वाली फसल मानने के बजाय किसान इसे आमदनी बढ़ाने का माध्यम बना सकते हैं। छिलका रहित जौ पोषण से भरपूर होने के साथ खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोलता है। इससे रोटी, दलिया, सत्तू, राबड़ी और इडली जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को इसकी वैज्ञानिक खेती, पोषण संबंधी विशेषताओं और मूल्य संवर्धन से कमाई बढ़ाने के तरीके बताए गए।
विज्ञापन

छिलका रहित जौ : स्वास्थ्य व समृद्धि विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों ने भाग लिया। इनमें 25 महिला किसान भी शामिल हुईं। प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. अनुज कुमार और डॉ. सोनिया श्योरान ने संस्थान की उन्नत किस्मों डीडब्ल्यूएबी 223 और डीडब्ल्यूएबी 244 को अपनाने, गुणवत्तापूर्ण उपज लेने तथा बाजार की मांग के अनुसार खाद्य उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया। संस्थान के निदेशक डॉ. ओमवीर सिंह और मुख्य तकनीकी अधिकारी डॉ. मंगल सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed