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शिकायत में संजीव ने बताया कि नौ नवंबर को शाम करीब चार बजे उसके पिता राज सिंह और मां मूर्ति देवी घर के टीवी रूम में आराम कर रहे थे। इसी दौरान सुमित की मां घर आई और दोनों को देखकर वापस चली गई। आरोप है कि कुछ देर बाद 15 से 20 लोग घर में घुस आए और उसके पिता राज सिंह पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उन्हें चारपाई से नीचे गिराकर डंडों और गंडासियों से पीटा।बेटे को भी गंडासी से किया घायलशिकायत के अनुसार उसकी पत्नी उषा देवी ने उसे फोन कर घटना की सूचना दी। वह क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ था। घर पहुंचने पर गेट पर सुमित गंडासी लेकर खड़ा था। पिता और परिवार को बचाने के दौरान उस पर भी हमला किया गया, जिससे उसके हाथ और पैर में चोटें आईं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी दो काली स्कॉर्पियो में भाग गए। मारपीट में राज सिंह, मूर्ति देवी, संजीव और उसकी पत्नी उषा देवी घायल हुए थे। चारों को नागरिक अस्पताल कैथल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार, राज सिंह उस समय पूरी तरह होश में नहीं थे, इसलिए बाद में बयान देने की बात कही थी। 15 नवंबर को संजीव ने पुलिस को लिखित शिकायत दी।जांच में कुछ आरोप नहीं मिले सहीडीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि ढांड थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच एएसआई सिकंदर कुमार को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार, 18 नवंबर को दोनों गांवों के मौजिज लोगों की मौजूदगी में थाने में पंचायत हुई। शिकायतकर्ता की पत्नी को उठाकर ले जाने और घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप जांच में सही नहीं पाए गए। हालांकि, राज सिंह की मेडिकल रिपोर्ट में चार चोटें दर्ज मिलीं।