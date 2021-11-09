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करनाल। बिजली संबंधी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं होने से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के शहरी मंडल की उपभोक्ता शिकायत निवारण समिति की बैठक 26 नवंबर को होगी। बैठक सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक सेक्टर-12 स्थित विद्युत सदन में कार्यकारी अभियंता शहरी मंडल के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। कार्यकारी अभियंता के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान स्थानीय उपमंडल अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी नहीं हुआ है, वे अपनी समस्या समिति के समक्ष रख सकते हैं। हालांकि, अदालत में विचाराधीन मामलों, दो साल से अधिक पुरानी शिकायतों और बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं होगी। ब्यूरो