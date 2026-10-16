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Karnal News: हिंदी वाद-विवाद में गुरु नानक खालसा कॉलेज प्रथम

Fri, 16 Oct 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:21 PM IST
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Guru Nanak Khalsa College secures first place in Hindi debate
पानीपत। आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 49वें करनाल जोनल युवा महोत्सव में लगातार 21वीं बार ओवरऑल चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। शुक्रवार को तीन दिवसीय महोत्सव के समापन पर कॉलेज को विजेता घोषित किया गया। आर्य कॉलेज ने 22 विधाओं में प्रथम और 11 में द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि एसडी पीजी कॉलेज पानीपत रनरअप रहा।
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महोत्सव में करनाल के कॉलेजों ने भी कई विधाओं में बाजी मारी। हिंदी वाद-विवाद में गुरु नानक खालसा कॉलेज प्रथम रहा। महोत्सव में करीब 47 कॉलेजों के 2,000 विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में प्रतिभा दिखाई। एकांकी नाटक में आर्य कॉलेज के रघु बाबा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और दुआ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में समाजसेवी हरपाल ढांडा मुख्य अतिथि रहे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक डॉ. विवेक चावला, उपनिदेशिका डॉ. सलोनी दीवान और विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक डॉ. अशोक चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
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विधाओं के परिणाम
1. हिंदी वाद-विवाद (फॉर): प्रथम गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल।
2. हिंदी वाद-विवाद (अगेंस्ट): प्रथम गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल।
3. हरियाणवी समूह गायन : द्वितीय राजकीय महिला महाविद्यालय, करनाल, तृतीय गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल।
4. अंग्रेजी भाषण : द्वितीय दयाल सिंह कॉलेज, करनाल।
5. ग्रुप डांस जनरल: तृतीय डीएवी पीजी कॉलेज, करनाल।
6. रिचुअल्स: तृतीय माता सुंदरी खालसा गर्ल्स कॉलेज, निसिंग।
7. मिमिक्री: द्वितीय डीएवी कॉलेज, करनाल, तृतीय दयाल सिंह कॉलेज, करनाल।
8. वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल सोलो: द्वितीय दयाल सिंह कॉलेज, करनाल, तृतीय गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल।
9. वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग: द्वितीय गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल।
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