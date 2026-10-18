Karnal News: आगरा की गामिनी ने बड़ौता की टीना पुनिया को हराया

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महिला वर्ग कुश्ती में आगरा की गामिनी ने बड़ौता की टीना पुनिया को हराया। अशिका मिर्चपुर ने आराधना रोहतक, वंशिका दमाना ने स्नेहा रोहतक, रितिका रोहतक ने गामिनी आगरा, अशिका मिर्जापुर ने नीतिका रोहतक, मिटिया ने मोनिका को मात दी।पुरुषों की कुश्ती में अक्षय बापौली ने सिद्धांत, पीयूष ने जतिन, पीयूष मिर्चपुर ने नवीन, अतुल ने देव बल्ला, मयूर बापौली ने जतिन सांभली, विकास ने आकाश, बिंदर ने टिंकू, विनय प्रताप सांभली ने हैप्पी और सौरभ ने रोहित को हराया।श्री जगदंबा देवी पंखा दंगल कमेटी के प्रधान रामधन कांबोज ने कहा कि इस प्रतियोगिता में हरियाणा के साथ-साथ पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पहलवान दंगल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। महिला पहलवान भी इस प्रतियोगिता में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वरिष्ठ उपप्रधान पालाराम पहलवान ने कहा कि दशकों से दंगल का आयोजन देश के सभी राज्यों में किया जा रहा है। वरिष्ठ महासचिव फूल सिंह, कोषाध्यक्ष राजिंद्र नंबरदार , रिंकल रोड़ मौजूद रहे।दिन का सबसे रोमांचक मुकाबलामहिला वर्ग की कुश्ती में रितिका और गामिनी के बीच की कुश्ती का रोमांच ही अलग था। दोनों ही महिला पहलवान राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती में हिस्सा लेती हैं। मुकाबले में दोनों ने एक-दूसरे को चित करने का कई बार प्रयास किया। आखिर रितिका ने अपने दांव-पेंच में गामिनी को फंसा लिया। मुकाबला अपने नाम किया।