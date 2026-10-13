फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Final notice to 44 dairies; to be sealed if not relocated.

Karnal News: 44 डेयरियों को अंतिम नोटिस शिफ्ट न करने पर होंगी सील

Tue, 13 Oct 2026 02:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Final notice to 44 dairies; to be sealed if not relocated.
करनाल। नगर निगम ने शहर में संचालित डेयरियों को पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 44 डेयरी संचालकों को अंतिम नोटिस जारी कर सात दिन का समय दिया है। इस अवधि में डेयरी शिफ्ट न करने या आवंटित प्लॉट पर निर्माण शुरू न करने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

वहीं पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में निर्माण नहीं करने वाले संचालकों के प्लॉट जमा राशि सहित जब्त किए जा सकते हैं। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दलजीत सिंह ने बताया कि यह कदम डेयरियों को व्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है। पिंगली डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्लॉट आवंटन के बाद शर्तों के अनुसार स्थानांतरण अनिवार्य है।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स में कुल 231 प्लॉट हैं, जिनमें से 137 प्लॉट ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 63 डेयरियां कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो चुकी हैं। 19 प्लॉटों पर निर्माण डीपीसी स्तर तक पहुंचा है, जबकि छह पर काम जारी है। हालांकि, 45 आवंटित प्लॉटों पर अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन



आठ ने निर्माण कराया, शिफ्ट नहीं हुए
आठ ऐसे डेयरी संचालक हैं जिन्होंने कॉम्प्लेक्स में निर्माण कर लिया है लेकिन डेयरियों को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट नहीं किया है। 36 अन्य संचालकों को आवंटित प्लॉट पर डेयरी निर्माण शुरू करने के निर्देश मिले हैं। इन सभी को सात दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed