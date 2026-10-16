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Karnal News: किसानों को लाखों का नुकसान

Fri, 16 Oct 2026 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:58 AM IST
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Farmers suffer losses running into lakhs
खेतों में बिछी धान की फसल। संवाद
असंध। वीरवार की सुबह हुई जोरदार बारिश से क्षेत्र की मंडी में पड़ी धान की फसल जलमग्न हो गई। इससे किसानों को लाखों रुपये का भारी नुकसान हुआ है। मंडी में सीवरेज व्यवस्था ठीक न होने से सड़कें और फड़ भी जलमग्न हो गए। पानी धान की बोरियों के नीचे घुस गया। खुले आसमान में रखी धान की बोरियां और किसानों की धान पूरी तरह भीग गई। दूसरी तरफ, तेज हवा और बारिश के कारण खेतों में खड़ी बासमती किस्म की फसल बिछ गई। किसान सतबीर सिंधड़, पवन बिसला, साहब सिंह और ऋषिपाल ने बताया कि फसल बिछने से उन्हें आधा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब यह फसल पूरी तरह नहीं पकेगी। बाजार के सचिव देवी राम ने बताया कि लाखों क्विंटल धान बारिश में भीग गई है। संवाद
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