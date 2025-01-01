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Karnal News: जुंडला अनाज मंडी में किसानों ने किया प्रदर्शन

Mon, 05 Oct 2026 01:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:07 AM IST
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Farmers staged a protest at the Jundla grain market.
 जुंडला अनाज मंडी में मुख्यमंत्री का पूतला फूंकते किसान। संवाद
जुंडला। अनाज मंडी जुंडला में रविवार को धान खरीद प्रक्रिया व पोर्टल में 25 क्विंटल तक की खरीद पर गुस्साए किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मार्केट कमेटी कार्यालय के गेट पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। किसानों का आरोप है कि किसान अपनी फसल को लेकर कई-कई दिन मंडी अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, मगर किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसान भघेल सिंह बांसा, अनिल नरूखेडी, प्रवीन मराठा, दिलबाग नरूखेडी, प्रकट सिंह जुंडला, साहिल शर्मा, दीपक कांबोज, सुरेश कांबोज आदि मौजूद रहे।
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