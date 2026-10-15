Karnal News: गेट पास में देरी पर किसानों ने दो घंटे लगाया जाम

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इंद्री। इंद्री अनाज मंडी में गेट पास काटने में देरी से नाराज किसानों ने बुधवार को करनाल-यमुनानगर राजमार्ग पर जाम लगा दिया। गेट नंबर-3 पर सुबह 4 बजे से किसानों ने कतार लगा रखी थी। सुबह 8 बजे तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो नाराज किसानों ने जाम लगा दिया। सुबह करीब 10 बजे तक विरोध जताया। दो घंटे तक जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी।किसानों ने बताया कि उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव को कई बार समस्या से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। जब जाम लगा तो सूचना मिलने पर इंद्री पुलिस और मार्केट कमेटी सचिव अमित मौके पर पहुंचे। किसानों से बातचीत के बाद गेट पास काटने की प्रक्रिया शुरू कराई गई, जिसके बाद जाम खुल गया।इंद्री थाना पुलिस टीम के प्रभारी सुभाष ने बताया कि जाम खुलवा दिया गया है और मंडी में गेट पास काटने की प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है।कर्मचारी बीमार होने से प्रभावित हुई व्यवस्थामार्केट कमेटी सचिव अमित ने बताया कि गेट नंबर-3 पर तैनात कर्मचारी के बीमार होने के कारण कुछ समय के लिए व्यवस्था प्रभावित हुई थी। अस्थायी तौर पर दो कर्मचारियों की तैनाती कर गेट पास काटने का काम शुरू करा दिया गया है।