फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Farmers blocked the road for two hours over a delay in gate passes.

Karnal News: गेट पास में देरी पर किसानों ने दो घंटे लगाया जाम

Thu, 15 Oct 2026 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Farmers blocked the road for two hours over a delay in gate passes.
इंद्री जाम के दौरान किसानों को समझाते पुलिसकर्मी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

इंद्री। इंद्री अनाज मंडी में गेट पास काटने में देरी से नाराज किसानों ने बुधवार को करनाल-यमुनानगर राजमार्ग पर जाम लगा दिया। गेट नंबर-3 पर सुबह 4 बजे से किसानों ने कतार लगा रखी थी। सुबह 8 बजे तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो नाराज किसानों ने जाम लगा दिया। सुबह करीब 10 बजे तक विरोध जताया। दो घंटे तक जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी।
किसानों ने बताया कि उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव को कई बार समस्या से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। जब जाम लगा तो सूचना मिलने पर इंद्री पुलिस और मार्केट कमेटी सचिव अमित मौके पर पहुंचे। किसानों से बातचीत के बाद गेट पास काटने की प्रक्रिया शुरू कराई गई, जिसके बाद जाम खुल गया।
विज्ञापन

इंद्री थाना पुलिस टीम के प्रभारी सुभाष ने बताया कि जाम खुलवा दिया गया है और मंडी में गेट पास काटने की प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है।
कर्मचारी बीमार होने से प्रभावित हुई व्यवस्था
मार्केट कमेटी सचिव अमित ने बताया कि गेट नंबर-3 पर तैनात कर्मचारी के बीमार होने के कारण कुछ समय के लिए व्यवस्था प्रभावित हुई थी। अस्थायी तौर पर दो कर्मचारियों की तैनाती कर गेट पास काटने का काम शुरू करा दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed