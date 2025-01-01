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Karnal News: नशा तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग

Tue, 20 Oct 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:22 AM IST
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Exchange of fire between drug traffickers and the police
शाहाबाद। पुलिस द्वारा बरामद की गई आरोपियों की कार। संवाद
कुरुक्षेत्र/शाहाबाद। नशा तस्करी के आरोपियों व पुलिस के बीच सोमवार देर शाम को मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से फायरिंग हुई। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को काबू कर लिया जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया। कार से करीब 200 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
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थाना प्रभारी सुरेंद्र सिदू ने बताया कि चौकी प्रभारी मांगे राम को सूचना मिली थी कि कार में सवार होकर दो युवक एनडीपीएस का सामान लेकर सप्लाई के लिए जाएंगे। सूचना पर मांगे राम टीम के साथ गांव जंधेड़ी रोड पर पहुंची तो कार में कंडक्टर साइड में बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की ओर से भी दो फायर किए गए। आरोपी की ओर से किए गए फायर में एचसी सार्जेंट बाल-बाल बचा है। फायर करने वाला आरोपी तत्काल मौके से खेतों के रास्ते फरार हो गया जबकि कार चालक को काबू कर लिया गया।
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तहसीलदार की मौजूदगी में ली तलाशी
तहसीलदार की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई, जिसमें से 200 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी चालक की पहचान गांव जंधेड़ी के ही गौरव के रूप में हुई जबकि फरार हुआ आरोपी कैथल का बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी पर पहले भी कईं मामले दर्ज हैं। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

शाहाबाद। पुलिस द्वारा बरामद की गई आरोपियों की कार। संवाद

शाहाबाद। पुलिस द्वारा बरामद की गई आरोपियों की कार। संवाद

शाहाबाद। पुलिस द्वारा बरामद की गई आरोपियों की कार। संवाद

शाहाबाद। पुलिस द्वारा बरामद की गई आरोपियों की कार। संवाद

शाहाबाद। पुलिस द्वारा बरामद की गई आरोपियों की कार। संवाद

शाहाबाद। पुलिस द्वारा बरामद की गई आरोपियों की कार। संवाद

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