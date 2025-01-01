Karnal News: नशा तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग

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थाना प्रभारी सुरेंद्र सिदू ने बताया कि चौकी प्रभारी मांगे राम को सूचना मिली थी कि कार में सवार होकर दो युवक एनडीपीएस का सामान लेकर सप्लाई के लिए जाएंगे। सूचना पर मांगे राम टीम के साथ गांव जंधेड़ी रोड पर पहुंची तो कार में कंडक्टर साइड में बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की ओर से भी दो फायर किए गए। आरोपी की ओर से किए गए फायर में एचसी सार्जेंट बाल-बाल बचा है। फायर करने वाला आरोपी तत्काल मौके से खेतों के रास्ते फरार हो गया जबकि कार चालक को काबू कर लिया गया।तहसीलदार की मौजूदगी में ली तलाशीतहसीलदार की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई, जिसमें से 200 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी चालक की पहचान गांव जंधेड़ी के ही गौरव के रूप में हुई जबकि फरार हुआ आरोपी कैथल का बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी पर पहले भी कईं मामले दर्ज हैं। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।