Karnal News: हथौड़ा लेकर एसबीआई के एटीएम में घुसा, चेस्ट तोड़ने की कोशिश

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घटना की जानकारी सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के दौरान मिली। मामले में थाना शहर करनाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।एनसीआर एटीलीओस कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि अविनाश सिंह ने ईमेल के माध्यम से पुलिस को शिकायत भेजी। शिकायत के अनुसार, एटीएम केंद्र की निगरानी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति परिसर में ग्राइंडर मशीन और हथौड़ा लेकर प्रवेश करता दिखाई दिया। इसके बाद उसने एटीएम का शटर नीचे गिराया और मशीन को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह बैंक रूम में पहुंचा और वहां की फॉल्स सीलिंग को भी नुकसान पहुंचाया।क्षतिग्रस्त मिला एटीएम चेस्टशिकायत में बताया गया कि मौके का निरीक्षण करने पर एटीएम चेस्ट का बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला। बैंक रूम का दरवाजा खुला हुआ था और फॉल्स सीलिंग भी टूटी मिली। शिकायत के साथ घटनास्थल और संदिग्ध व्यक्ति के फोटो तथा उपलब्ध सीसीटीवी स्क्रीनशॉट भी संलग्न किए गए।उपलब्ध तस्वीरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शिकायत में एटीएम से नकदी चोरी होने का उल्लेख नहीं है। - रामलाल, थाना प्रभारी, शहर थाना