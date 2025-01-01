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Karnal News: मढाण खाप महासम्मेलन में एकजूटता पर दिया जोर

Mon, 05 Oct 2026 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:00 AM IST
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Emphasis placed on unity at the Madhan Khap grand conference.
इंद्री मढान खाप के महासम्मेलन में पहुंचे खाप के लोग। संवाद
इंद्री। मढाण खाप के उद्गम स्थल गांव डबकोली में रविवार को खाप का महासम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एकजुटता, सामाजिक बुराईयों को खत्म करने, खाप की गतिविधियों, महिलाओं के उत्थान व सम्मान और शिक्षा, युवाओं को नशे से बचने जैसे विषयों पर जोर दिया गया। मृत्यभोज बंद करने व समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए गांव-गांव जाकर जागृति फैलाने के लिए कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलबीर सिंह मढाण सहित 12 गांवों से लोग शामिल हुए। संवाद
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