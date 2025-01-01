Karnal News: मढाण खाप महासम्मेलन में एकजूटता पर दिया जोर

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इंद्री। मढाण खाप के उद्गम स्थल गांव डबकोली में रविवार को खाप का महासम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एकजुटता, सामाजिक बुराईयों को खत्म करने, खाप की गतिविधियों, महिलाओं के उत्थान व सम्मान और शिक्षा, युवाओं को नशे से बचने जैसे विषयों पर जोर दिया गया। मृत्यभोज बंद करने व समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए गांव-गांव जाकर जागृति फैलाने के लिए कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलबीर सिंह मढाण सहित 12 गांवों से लोग शामिल हुए। संवाद