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Karnal News: जर्जर तलवारबाजी हॉल 11.14 लाख नीलाम

Mon, 05 Oct 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 01:04 AM IST
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Dilapidated fencing hall auctioned for rs 11.14 lakh.
इस इमारत की हुई नीलामी संवाद
करनाल। कर्ण स्टेडियम के खेल ढांचे को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में खेल विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। स्टेडियम में स्थित जर्जर तलवारबाजी हॉल की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विभाग की ओर से आयोजित इस खुली बोली में पुराने हॉल के ढांचे को करीब 11.14 लाख रुपये की बोली में नीलामी की गई।
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इस पुराने ढांचे को ध्वस्त करने के बाद यहां खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया बॉक्सिंग व बैडमिंटन हॉल तैयार किया जाएगा। खेल विभाग ने बोलीदाता को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि बोलीदाता को पुराने ढांचे को तोड़कर पूरा मलबे की सफाई करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। साथ में स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों और कोचों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं।
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