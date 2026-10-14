Karnal News: राम बरात में भजनों पर झूमे श्रद्धालु
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:04 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
घरौंडा। श्री रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला महोत्सव के तहत प्रभु श्रीराम की बरात शोभायात्रा के साथ निकाली गई। बैंड-बाजों की मधुर धुनों, आकर्षक रथों और प्रभु श्रीराम के पावन स्वरूपों से सुसज्जित शोभायात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने बरात का स्वागत किया और प्रभु श्रीराम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों और श्रद्धालुओं ने जगह-जगह शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु जय श्रीराम के जयकारे लगाते रहे, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। सदस्यों ने नाचते-गाते हुए श्रीराम की बरात का आनंद लिया। संवाद
विज्ञापन