फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Devotees danced to bhajans during the Ram Barat procession.

Karnal News: राम बरात में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Wed, 14 Oct 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Devotees danced to bhajans during the Ram Barat procession.
घरौंडा श्री राम बारात के दौरान रथ पर सवार राम लक्ष्मण बने कलाकार। संवाद
घरौंडा। श्री रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला महोत्सव के तहत प्रभु श्रीराम की बरात शोभायात्रा के साथ निकाली गई। बैंड-बाजों की मधुर धुनों, आकर्षक रथों और प्रभु श्रीराम के पावन स्वरूपों से सुसज्जित शोभायात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने बरात का स्वागत किया और प्रभु श्रीराम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों और श्रद्धालुओं ने जगह-जगह शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु जय श्रीराम के जयकारे लगाते रहे, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। सदस्यों ने नाचते-गाते हुए श्रीराम की बरात का आनंद लिया। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed