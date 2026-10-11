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Karnal News: तरावड़ी में होंगे 62.32 लाख से विकास कार्य

Sun, 11 Oct 2026 02:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:20 AM IST
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Development works worth rs 62.32 lakh to be carried out in Tarawari.
तरावड़ी विकास कार्यों का शिलान्यास करते विधायक भगवानदास कबीरपंथी। स्वयं
तरावड़ी। विधायक भगवानदास कबीरपंथी के प्रयासों से तरावड़ी शहर में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नगरपालिका तरावड़ी की ओर से तैयार डी प्लान के तहत कुल 62.32 लाख रुपये की राशि से शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। वार्ड-13 में सड़क निर्माण एवं मरम्मत तथा पुलिया से संबंधित कार्यों के लिए 21.39 लाख रुपये, वार्ड नंबर 8 स्थित विश्वास कॉलोनी में सड़क व नालियों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये सहित अन्य वार्डों में भी कार्य होंगे। संवाद
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