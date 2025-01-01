विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किसान संगठनों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर मिल के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। किसान नेता रामपाल चहल ने कहा कि मिल की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी और तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि मिल चालू होने के बाद भी गन्ना नहीं पहुंचा।हवन-यज्ञ के बाद मिल प्रबंधन ने गन्ने की नई किस्में उगाने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र और मिठाई का डिब्बा देकर सम्मानित किया। सम्मानित किए गए किसानों में नरेंद्र, यशपाल शर्मा, तेजपाल सिंह, हरभजन सिंह, गुरप्रीत सिंह, नायब सिंह, हरभजन सिंह (कमालपुर) और सुखबीर शामिल रहे।मिल के उपप्रबंधक करम सिंह ने किसानों से अच्छी उपज और बेहतर मुनाफे के लिए नई किस्मों के गन्ने की बिजाई करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि मिल की ओर से गन्ने की नई किस्में सीओ-20016, सीओएच-191, सीओ-0118, सीओएलके-14201 और सीओ-0238 तैयार की गई हैं।