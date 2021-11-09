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हादसे में घायल रजत, वीरा और आशीष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रजत एक्सयूवी-500 में सवार था, जबकि वीरा और आशीष क्रेटा में सवार परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टरों की निगरानी में तीनों का उपचार जारी है। क्रेटा में सवार दो अन्य रिश्तेदारों को चोट नहीं आई थी। विज्ञापन

अमृतसर जिले के गांव वल्लाह निवासी कुलभूषण अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने करनाल आए थे। समारोह के बाद परिवार सेक्टर-9 से हांसी रोड स्थित रिश्तेदारों के घर जा रहे थे। इसी दौरान आईटीआई चौक के पास हादसा हो गया। परिवार के साथ 10 वर्षीय सक्षम भी था, जिसकी इस दुर्घटना में जान चली गई। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदारी की जांच कर रही है। घायलों का इलाज जारी है। - रविंद्र कुमार, एएसपी

हादसे में घायल रजत, वीरा और आशीष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रजत एक्सयूवी-500 में सवार था, जबकि वीरा और आशीष क्रेटा में सवार परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टरों की निगरानी में तीनों का उपचार जारी है। क्रेटा में सवार दो अन्य रिश्तेदारों को चोट नहीं आई थी।अमृतसर जिले के गांव वल्लाह निवासी कुलभूषण अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने करनाल आए थे। समारोह के बाद परिवार सेक्टर-9 से हांसी रोड स्थित रिश्तेदारों के घर जा रहे थे। इसी दौरान आईटीआई चौक के पास हादसा हो गया। परिवार के साथ 10 वर्षीय सक्षम भी था, जिसकी इस दुर्घटना में जान चली गई।पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदारी की जांच कर रही है। घायलों का इलाज जारी है। - रविंद्र कुमार, एएसपी

करनाल। आईटीआई चौक के नजदीक हुए भीषण सड़क हादसे में घायल तीनों लोगों की हालत फिलहाल स्थिर है। तीनों का निजी अस्पताल में आईसीयू में उपचार चल रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले दस वर्षीय सक्षम और 21 वर्षीय विजयंत के परिवारों में मातम पसरा है। एक ओर शादी समारोह में शामिल होने आए पंजाब निवासी परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया, वहीं दूसरी ओर होटल कारोबारी विक्रांत कपूर के बेटे विजयंत की मौत से परिवार सदमे में है।