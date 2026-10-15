फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   CJM inspected the legal aid center.

Karnal News: सीजेएम ने कानूनी सहायता केंद्र का किया निरीक्षण

Thu, 15 Oct 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
CJM inspected the legal aid center.
 इंद्री  पैनल अधिवक्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देती सचिव मीनाक्षी यादव। सूचना विभाग
इंद्री। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी यादव ने बुधवार को इंद्री सब डिवीजन लीगल सर्विसेज कमेटी का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन इंद्री उदय प्रताप और सिविल जज जूनियर डिवीजन करनाल कुणाल मित्तल मौजूद रहे। सीजेएम ने इंंद्री में स्थापित कानूनी सहायता केंद्र का निरीक्षण कर पैनल अधिवक्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करने को कहा। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed