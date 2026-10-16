Karnal News: राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलटी कार, दो घायल

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पुलिस के अनुसार, दोनों गाड़ियां पानीपत की तरफ से आ रही थीं। इसी दौरान आई-10 चालक ने आगे चल रही क्रेटा को ओवरटेक करने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आई-10 की रफ्तार तेज थी। ओवरटेक करते समय चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख पाया और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद कार हाईवे पर कई पलटी खाती हुई पलट गई। इस दौरान क्रेटा भी उसकी चपेट में आ गई। टक्कर से क्रेटा को भी नुकसान पहुंचा।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आई-10 में फंसी महिला और पुरुष को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। दुर्घटना के कारण हाईवे पर क्षतिग्रस्त कार को हटाने की जरूरत पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को सड़क से हटवाया।सदर थाने के जांच अधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि हादसे में आई-10 पलट गई थी। उसमें सवार महिला और पुरुष को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। आई-10 की टक्कर से क्रेटा को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन उसका चालक मौके पर नहीं रुका और वहां से चला गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त आई-10 को क्रेन की सहायता से हटवाकर चौकी में पहुंचा दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद उसके आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।