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कुरुक्षेत्र। ब्रह्मसरोवर परिसर में सोमवार सुबह महिला का शव मिला। पहचान करनाल के भांसों गेट वासी करीब 50 वर्षीय उषा देवी के रूप में हुई। केयूके थाना के जांच अधिकारी प्रदीप अंतिल ने बताया कि शव की पहचान परिजन मनोज कुमार ने की। उन्होंने बताया कि वह रविवार से अचानक लापता हो गई थी और इस संबंध में करनाल पुलिस में गुमशुदगी रपट भी दर्ज कराई गई थी। वे उनकी तलाश कर रहे थे। संवाद