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करनाल। असंध थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता दुष्कर्म की कोशिश और उसकी मां की पिटाई के मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।महिला की ओर से पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि घटना 24 नवंबर की है। वह बेटी के साथ उसकी ससुराल गई हुई थी। दोनों घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में बैठी थीं। दोपहर करीब 12 बजे दामाद के बड़े भाई के दोनों बेटे छत से कूदकर ऊपर पहुंचे और विवाहिता से दुष्कर्म की कोशिश की। वह बचाने आईं तो उनको पीटा। थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। जांच महिला हेड कांस्टेबल नैंसी को सौंपी गई है। ब्यूरो